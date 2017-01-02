Rize atakta
Önceliği orta sahaya veren Rizespor, Avusturyalı 10 numara Grünwald için geri sayımda. Golcü Felipe Pires için de A. Wien’e resmi teklif yapıldı...
Rizespor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Önceliği orta sahaya veren Rizespor, 10 numara için sezon başından itibaren istemiş olduğu A.Wien takımından Alexander Grünwald için geri sayıma geçti. Avusturyalı yıldız ile yapılan uzun görüşmeler sonunda oyuncunun ikna edildiği öğrenildi. Hikmet Karaman'ın 10 numara için aylardan beri özellikle istemiş olduğu Grünwald'ın ikna edilmesinde Jantscher'in de önemli rol oynadığı belirtildi. Yeşil-mavililerin, A.Wien'den Grünwald ile birlikte istediği bir başka isim olan Felipe Pires için de resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. İyi bir forvet arayan Rizespor, Pires için ısrarını sürdürüyor.
KİRALIK FORMÜLÜ
Bonservisi Almanya'nın Hoffenheim'da olan Wien'e 2 yıllığına kiralık olarak verilen Brezilyalı 21 yaşındaki golcüyü kiralık ya da satın alma opsiyonu ile birlikte almak için teklif sunulduğu kaydedildi.
KİRALIK FORMÜLÜ
Bonservisi Almanya'nın Hoffenheim'da olan Wien'e 2 yıllığına kiralık olarak verilen Brezilyalı 21 yaşındaki golcüyü kiralık ya da satın alma opsiyonu ile birlikte almak için teklif sunulduğu kaydedildi.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Rize atakta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.