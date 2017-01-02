Avrupa’yı istiyoruz
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sezonun ikinci yarısında alacakları iyi sonuçlarla, yeni sezonda da Avrupa kupalarına ön elemeden de olsa katılmak istediklerini belirtti.
BELEK'E GİDİYORLAR
Konyaspor devre arası hazırlıklarına yarın Belek'te başlayacak. Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımız, Belek'te bulunan Cornella Diamond Hotel'de toplanacak" ifadeleri kullanıldı.
BELEK'E GİDİYORLAR
Konyaspor devre arası hazırlıklarına yarın Belek'te başlayacak. Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımız, Belek'te bulunan Cornella Diamond Hotel'de toplanacak" ifadeleri kullanıldı.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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