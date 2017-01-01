Tribünler dolmadı
80 milyon nüfuslu ülkemizde futbola olan ilginin her geçen gün azaldığını söylemek mümkün. Ligin ilk yarısında tribünler yine boştu. Süperlik seyirci ortalaması yaklaşık 8 bin civarında kalırken, birçok maçta üç büyükler, sattıkları kombine sayısından daha az taraftar önünde oynamak zorunda kaldılar.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:36
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mas ve Serdar da geliyor
Toplam 4
Yorum
fırtına son 5 sene aynı terane defans al forvet yok.
- Cavanda 2 ay yok
Toplam 5
Yorum
6s Yat aslanım yat kaplanım sende yat sigdursunda yatsın :D parası bol bu avellerin :D sucuk ekmek yesin bunlar hala :D bana para verğğğ :D
- Cimbom'da hedef Nuri
Toplam 8
Yorum
6s Sucuk ekmeğe talipsen senide beklerler bunlar :D açlar sizi köfteler ..ahaha
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