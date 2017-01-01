Tolunay Kafkas golcü getirecek...

Süper Lig'de mücadele veren Akhisar Belediye, Olcan Adın ve Daniel Larsson transferleri sonrası santrfor arayışlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ın, Avrupa'dan üç golcüyü radarına aldığı ve kamp çalışmalarına kadar imzayı attıracağı öğrenildi.