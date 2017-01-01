Serdar Gürler’den dokuz gollük katkı
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:26
- F.Bahçe Oleksandr Karavaev'i transfer etti
Toplam 8
Yorum
sadrifb hayaller ben arfa,gerçekler karavaev. aziz hep yanlış transfer politikan yuzunden boşa harcadıın paralar ve sonuç uefa kriterleri yuzunden transfer yapamamamız.
- F.Bahçe Oleksandr Karavaev'i transfer etti
Toplam 8
Yorum
Transfermarkt.com.tr Sitede kiralik gozüküyor anlasilan kadroyu genis tutmak istiyorlar . Alindiysa bile fiyati 2,5 mil vs . yasida iyi . Umarim faydali olur ve ilk macinda gercek fenerli olur :) !
- ''Riekerink’i içeri sokmam''
Toplam 5
Yorum
ural Rıekerınk yerıne Cavanda dan kurtulmak ıcın uzerıne para bıle verebılecek olan Trabzonspor a bonservıs bedelı odeyerek alan yonetıcıyı ne yapmalı..yabancı sınırlamasının hemen hemen olmadıgı bır yerde bu kadar cok bonservıs bedelı odenen Bursa ya ...ve yuklu maası sayın yonetıcı kendı cebınden versınde gorelım..kendı sırketlerınde bu kadar ac gozlu olanlar kulubun parasını hovardaca harcamada cok bonkorler...ceblerınden versınlerde gorelım
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