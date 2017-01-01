 Serdar Gürler’den dokuz gollük katkı – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    ’den dokuz gollük katkı

    Serdar Gürler’den dokuz gollük katkı
    G.Birliği takımı bu sezon Süper Lig'de 17 gol atarken gole en çok katkı yapan isim Serdar Gürler oldu. 1991 doğumlu oyuncu geride kalan 16 haftada da forma giyerken 7 gol atıp 2 asist yaptı. geçen sezon Süper Lig'de 12 maça çıkmış ve sadece bir gol atmıştı. Serdar başarılı çıkışının 2. yarıda da süreceğini ifade etti.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:26
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