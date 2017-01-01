 Penaltı fobisi – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    Penaltı fobisi

    Penaltı fobisi
    Süper Lig'de ilk 16 hafta geride kalırken aleyhine en çok penaltı kararı verilen takım oldu. Bu sezon Kayseri, Alanya, F.Bahçe, Başakşehir, Adanaspor, Beşiktaş ve Kasımpaşa maçlarında Karabükspor aleyhine penaltı kararı verildi. 7 penaltının hepsi golle sonuçlandı.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:24
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