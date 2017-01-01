Penaltı fobisi
Süper Lig'de ilk 16 hafta geride kalırken aleyhine en çok penaltı kararı verilen takım Karabükspor oldu. Bu sezon Kayseri, Alanya, F.Bahçe, Başakşehir, Adanaspor, Beşiktaş ve Kasımpaşa maçlarında Karabükspor aleyhine penaltı kararı verildi. 7 penaltının hepsi golle sonuçlandı.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mas ve Serdar da geliyor
Toplam 4
Yorum
fırtına son 5 sene aynı terane defans al forvet yok.
- Cavanda 2 ay yok
Toplam 5
Yorum
6s Yat aslanım yat kaplanım sende yat sigdursunda yatsın :D parası bol bu avellerin :D sucuk ekmek yesin bunlar hala :D bana para verğğğ :D
- Cimbom'da hedef Nuri
Toplam 8
Yorum
6s Sucuk ekmeğe talipsen senide beklerler bunlar :D açlar sizi köfteler ..ahaha
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