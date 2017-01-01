 Osmanlı geçen sezonu geçti... – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    Osmanlı geçen sezonu geçti...

    Osmanlı geçen sezonu geçti...
    bu sezon 'de oynadığı 16 maç sonunda 26 puan topladı. Osmanlı böylece geçen sezon 16. haftada topladığı puanı geçmiş oldu. Başkent ekibi geçen sezon 16. haftada 18 puan toplamış ancak ikinci yarıda 33 puan almıştı.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:27
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