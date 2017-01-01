Osmanlı geçen sezonu geçti...
Osmanlıspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı 16 maç sonunda 26 puan topladı. Osmanlı böylece geçen sezon 16. haftada topladığı puanı geçmiş oldu. Başkent ekibi geçen sezon 16. haftada 18 puan toplamış ancak ikinci yarıda 33 puan almıştı.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mas ve Serdar da geliyor
Toplam 4
Yorum
fırtına son 5 sene aynı terane defans al forvet yok.
- Cavanda 2 ay yok
Toplam 5
Yorum
6s Yat aslanım yat kaplanım sende yat sigdursunda yatsın :D parası bol bu avellerin :D sucuk ekmek yesin bunlar hala :D bana para verğğğ :D
- Cimbom'da hedef Nuri
Toplam 8
Yorum
6s Sucuk ekmeğe talipsen senide beklerler bunlar :D açlar sizi köfteler ..ahaha
Osmanlı geçen sezonu geçti... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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