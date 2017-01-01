Konya oyuncu satmıyor
Başkan Şan: Ligi 4’üncü yada 5’inci bitirirsek bütün borçlarımızı sıfırlamış olacağız...
Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, hiçbir futbolcuyu satmayı düşünmediklerini belirterek, ligi 4. veya 5. olarak bitirmeleri halinde borçlarını sıfırlamış olacaklarını söyledi. Şan, 2016-2017 sezonunun 1. devresini basın mensuplarına değerlendirdi ve şöyle konuştu, "Konyaspor olarak geçen sezon 3. sırada bitirmemiz belki de beklentilerin artmasına vesile olmuştur. Ancak bu sezon ilk 6 içinde olmak bizim için başarı olacaktır." Şan, teknik direktör Aykut Kocaman ile görüşeceğini devre arasında kesinlikle oyuncu satmayacaklarını ancak gerekli görülürse takıma takviye yapabileceklerini ifade etti.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mas ve Serdar da geliyor
Toplam 4
Yorum
fırtına son 5 sene aynı terane defans al forvet yok.
- Cavanda 2 ay yok
Toplam 5
Yorum
6s Yat aslanım yat kaplanım sende yat sigdursunda yatsın :D parası bol bu avellerin :D sucuk ekmek yesin bunlar hala :D bana para verğğğ :D
- Cimbom'da hedef Nuri
Toplam 8
Yorum
6s Sucuk ekmeğe talipsen senide beklerler bunlar :D açlar sizi köfteler ..ahaha
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