 Konya oyuncu satmıyor – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    Konya oyuncu satmıyor

    Konya oyuncu satmıyor

    Başkan Şan: Ligi 4’üncü yada 5’inci bitirirsek bütün borçlarımızı sıfırlamış olacağız...

    Başkanı Ahmet Şan, hiçbir futbolcuyu satmayı düşünmediklerini belirterek, ligi 4. veya 5. olarak bitirmeleri halinde borçlarını sıfırlamış olacaklarını söyledi. Şan, 2016-2017 sezonunun 1. devresini basın mensuplarına değerlendirdi ve şöyle konuştu, "Konyaspor olarak geçen sezon 3. sırada bitirmemiz belki de beklentilerin artmasına vesile olmuştur. Ancak bu sezon ilk 6 içinde olmak bizim için başarı olacaktır." Şan, teknik direktör Aykut Kocaman ile görüşeceğini devre arasında kesinlikle oyuncu satmayacaklarını ancak gerekli görülürse takıma takviye yapabileceklerini ifade etti.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:30
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