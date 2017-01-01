Kaleye Rybka
Başkan Tankut, protokol imzaladıkları Ukraynalı kaleci Oleksandr Rybka ile 4 Ocak’ta resmi sözleşme yapacaklarını söyledi. 29 yaşındaki Sambacı Eduardo için de girişimler sürüyor.
KALEMİZ SAĞLAMDA
Başkan Tankut, ikinci yarı öncesi kaleyi sağlama aldıklarını belirterek, "Çok önemli bir isim kadromuza dahil olacak. Bütün anlaşmaları yaptık. 4 Ocak itibariyle resmi sözleşme yapacağız. Rybka kampa gelecek. Transfer çalışmalarımız da devam ediyor" dedi. Öte yandan Karadeniz temsilcisi, Brezilya'da Atletico Mineiro forması giyen ve eski Fenerbahçeli Alex'e benzetilen 29 yaşındaki Carlos Eduardo transferini bitirmeye çok yakın. Teknik direktör Igor Tudor'un onay verdiği Eduardo için başkan Ferudun Tankut bizzat ilgileniyor. Oyuncu bir ara F.Bahçe'nin de transfer listesine girmişti.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:21
- F.Bahçe Oleksandr Karavaev'i transfer etti
Toplam 2
Yorum
işsiz adam sneijder_w işsizlik çok zor be yaw demek ki.ruh sağlığın da düzelir hem , bir iş bulursan yani.
- Bir yılda 3 teknik direktör
Toplam 1
Yorum
Gs Modası geçmiş günümüz futbolunuu oynatamayan hocaları takımın başına getirirsen daha çok teknik direktör degistirirsin dursun başkan. Ayrıca adam akıllı topçu transfer edin şu takıma
- 4 isim ayrılabilir
Toplam 1
Yorum
Hkn61 Kim ne derse desin M.demir en iyi forvetimiz takımdan gidecek en son forvet oyuncusu.
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