 Kaleye Rybka – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    Kaleye Rybka

    Kaleye Rybka

    Başkan Tankut, protokol imzaladıkları Ukraynalı kaleci ile 4 Ocak’ta resmi sözleşme yapacaklarını söyledi. 29 yaşındaki Sambacı Eduardo için de girişimler sürüyor.

    Kardemir Karabükspor, Ukrayna'nın takımından kaleci Oleksandr Rybka ile 2 yıllık ön protokol imzalarken, oyuncunun Antalya kampına katılacağı bildirildi. Kırmızılı-mavili kulübün başkanı Ferudun Tankut, Türkiye'ye davet ettiği 29 yaşındaki Ukraynalı kaleci ile Ankara'da görüştü. Olumlu geçen görüşmenin ardından , Ukraynalı Rybka ile protokol imzaladı.

    KALEMİZ SAĞLAMDA
    Başkan Tankut, ikinci yarı öncesi kaleyi sağlama aldıklarını belirterek, "Çok önemli bir isim kadromuza dahil olacak. Bütün anlaşmaları yaptık. 4 Ocak itibariyle resmi sözleşme yapacağız. Rybka kampa gelecek. Transfer çalışmalarımız da devam ediyor" dedi. Öte yandan Karadeniz temsilcisi, Brezilya'da Atletico Mineiro forması giyen ve eski Fenerbahçeli Alex'e benzetilen 29 yaşındaki Carlos Eduardo transferini bitirmeye çok yakın. Teknik direktör Igor Tudor'un onay verdiği Eduardo için başkan Ferudun Tankut bizzat ilgileniyor. Oyuncu bir ara F.Bahçe'nin de transfer listesine girmişti.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:21
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