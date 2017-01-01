Çaykur Rize’de penaltı uğursuzluğu
Çaykur Rizespor bu sezon Süper Lig'de oynadığı 16 maç sonunda dört kez penaltı kazandı. Karadeniz ekibi bu vuruşların iki tanesini kaçırdı. (Kweuke, Jantscher) Rize geçen sezonu da hesaba katarsak 13 penaltının beş tanesini kaçırmış oldu.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:29
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