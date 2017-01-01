Çalımbay çok farklı
Antalyaspor, Rıza Çalımbay döneminde sahasında beş lig maçı oynadı. Antalyaspor bu maçların dört tanesini kazanırken (son dört maç) sadece bir beraberlik aldı ve 13 puan topladı. Rıza Çalımbay geçen sezon Kasımpaşa takımının başında görev yapmıştı. Sezonun 3. haftası ise Kasımpaşa'yı bırakmıştı.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mas ve Serdar da geliyor
Toplam 4
Yorum
fırtına son 5 sene aynı terane defans al forvet yok.
- Cavanda 2 ay yok
Toplam 5
Yorum
6s Yat aslanım yat kaplanım sende yat sigdursunda yatsın :D parası bol bu avellerin :D sucuk ekmek yesin bunlar hala :D bana para verğğğ :D
- Cimbom'da hedef Nuri
Toplam 8
Yorum
6s Sucuk ekmeğe talipsen senide beklerler bunlar :D açlar sizi köfteler ..ahaha
Çalımbay çok farklı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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