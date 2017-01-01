 Çalımbay çok farklı – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    Çalımbay çok farklı

    Çalımbay çok farklı
    , döneminde sahasında beş lig maçı oynadı. Antalyaspor bu maçların dört tanesini kazanırken (son dört maç) sadece bir beraberlik aldı ve 13 puan topladı. Rıza Çalımbay geçen sezon Kasımpaşa takımının başında görev yapmıştı. Sezonun 3. haftası ise Kasımpaşa'yı bırakmıştı.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:24
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