‘Altın’ eldivenler
Ligin ilk yarısında kalecilerin performansları öne çıktı demek mümkün. Başakşehir'de Volkan Babacan 16 maçta 11 gol yerken, F.Bahçe'de adaşı Demirel ilk yarıyı 12 golle tamamladı. G.Saray'da Muslera 16 gol yemesine rağmen bir çok maçta başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekti. Aynı şekilde 17 gol yiyen Bursaspor kalecisi Harun da başarılı bir ilk yarı geçirirken özellikle biri hariç, rakiplerin kazandığı tüm penaltılara kalesini kapatarak büyük sükse yaptı.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:22
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mas ve Serdar da geliyor
Toplam 4
Yorum
fırtına son 5 sene aynı terane defans al forvet yok.
- Cavanda 2 ay yok
Toplam 5
Yorum
6s Yat aslanım yat kaplanım sende yat sigdursunda yatsın :D parası bol bu avellerin :D sucuk ekmek yesin bunlar hala :D bana para verğğğ :D
- Cimbom'da hedef Nuri
Toplam 8
Yorum
6s Sucuk ekmeğe talipsen senide beklerler bunlar :D açlar sizi köfteler ..ahaha
‘Altın’ eldivenler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.