Akhisar krizde
Akhisar geride kalan 16 hafta sonunda rakiplerine sadece 11 gol atabildi. Manisa ekibi böylece ligin en az gol atan takımı olurken 16. haftalar itibariyle lig tarihinde en az gol attığı sezonuna ulaşmış oldu. Öte yandan yönetim golcü Rodallega ile sözleşme yenilemek istiyor.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:25
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mas ve Serdar da geliyor
Toplam 4
Yorum
fırtına son 5 sene aynı terane defans al forvet yok.
- Cavanda 2 ay yok
Toplam 5
Yorum
6s Yat aslanım yat kaplanım sende yat sigdursunda yatsın :D parası bol bu avellerin :D sucuk ekmek yesin bunlar hala :D bana para verğğğ :D
- Cimbom'da hedef Nuri
Toplam 8
Yorum
6s Sucuk ekmeğe talipsen senide beklerler bunlar :D açlar sizi köfteler ..ahaha
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