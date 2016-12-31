Uçakta geliyor!

G.Birliği'nde Başkan İlhan Cavcav, transfer müjdesi verdi. Cavcav, "Ümit Özat'ın istekleri için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Şu anda 3 transfer söz konusu. Bitme aşamasında. Biri uçağa bindi geliyor. Diğerinde kulübüyle konuşacağız" bilgisini verdi.