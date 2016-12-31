 Uçakta geliyor! – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    Uçakta geliyor!

    Uçakta geliyor!
    G.Birliği'nde Başkan İlhan Cavcav, transfer müjdesi verdi. Cavcav, "Ümit Özat'ın istekleri için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Şu anda 3 transfer söz konusu. Bitme aşamasında. Biri uçağa bindi geliyor. Diğerinde kulübüyle konuşacağız" bilgisini verdi.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:11
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