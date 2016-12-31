 Süper Lig tatilde – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    Süper Lig tatilde

    Süper Lig tatilde
    Süper Lig'in 16. haftasının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4. maçlar oynandı tatil başladı. Devre arası kampları 1 Ocak'tan itibaren başlayacak. Kulüpler ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'yı seçerken; Süper Lig'den 15 takım Belek, 2 takım Manavgat, 1 takım da Alanya'da çalışacak.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:08
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