Süper Lig tatilde

Süper Lig'in 16. haftasının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4. maçlar oynandı tatil başladı. Devre arası kampları 1 Ocak'tan itibaren başlayacak. Kulüpler ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'yı seçerken; Süper Lig'den 15 takım Belek, 2 takım Manavgat, 1 takım da Alanya'da çalışacak.