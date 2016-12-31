Nakoulma’ya Çin piyangosu

Kayseri'yle kontratını tek taraflı fesheden Nakoulma'ya Süper Lig'den birçok talip var. Oyuncunun menajeri ise 3 Büyükler ve Çin'den gelen teklifler nedeniyle beklemeye geçtiklerini açıkladı. Özgün Koyutürk, "Çin'den çok büyük bir teklif gelme ihtimali yüksek. Beklentimizi sekteye uğratabilecek tek şey; yazın olduğu gibi 3 Büyükler'in ilgisinin oluşması olur" dedi.