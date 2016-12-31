İşte yeni Carole
G.Saray’a Fransa 2. Ligi’nden Carole’ü kazandıran Hamzaoğlu, Timsah’a da sezonu kapatan Serdar’ın yerine Le Havre’ın 21 yaşındaki sağ bekini buldu.
'ALINSIN' RAPORU VERDİ
Genç futbolcuyu yardımcılarına da izlettiği öğrenilen Hamza Hamzaoğlu'nun, maliyeti uygun olan Mendy için yönetime, 'Alınsın' raporu verdiği bildirildi. Verilen rapor doğrultusunda harekete geçen yeşil-beyazlı kurmayların, oyuncuyla yaptığı görüşmelerde de büyük mesafe kat ettiği belirtildi. Sözleşmesi 2018'de sona erecek olan 1.78 boyundaki sağ bek, bu sezon şu ana kadar 20 karşılaşmada oynarken, 2 kez ağları havalandırdı. Öte yandan Bursaspor'un transferde en az iki mevkiiye daha takviye yapacağı da ifade edildi.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:53
- Vargas geliyor
Toplam 34
Yorum
Ejderha Çok Güzel Olur
- Gümüşhane ile hayati maç
Toplam 1
Yorum
Y.A Bu takım m.ö ki futbolu oynuyor, takım olamamış, rakibini rahat geçen bir Mehmet Ekici ve birde Yusuf Erdoğan var, fakat rakibi geçmek enerji demek işte tam orada pas alacak adam lazım lakin yok, kendin gitmek zorunda kalıyorsun, nereye kadar, topu kaptırana kadar, sonra Ekici gitmek istiyor, O gitsin Yusuf da gider , bizde 3.ligde Trabzonspor izleriz , bu teknik heyetle..Dünya devlerinin gelmeye korktuğu Trabzon, 3.lig takımlarına averaj takımı oldu..Zorla güzellik olmaz uşaklar bu teknik heyet bu takıma uymuyor..kendileriyle bir problemim yok yanlış anlaşılmasın. .Lakin olmuyor..olmuyor. .
- Aslan dibe demir attı
Toplam 5
Yorum
onlyfbc satan uzun vadede kaybeder
İşte yeni Carole haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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