 ‘Transfer şart’ – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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HEPSİ
    29 Aralık 2016, Perşembe
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    ‘Transfer şart’

    ‘Transfer şart’
    G.Antep Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, ikinci yarı öncesi yönetime baskı yapıyor. Yönetimden en az 4 transfer isteyen Üzülmez, "Direkt oynayacak isimleri kadroya dahil etmeliyiz" dedi
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:49
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