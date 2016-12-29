‘Transfer şart’
G.Antep Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, ikinci yarı öncesi yönetime baskı yapıyor. Yönetimden en az 4 transfer isteyen Üzülmez, "Direkt oynayacak isimleri kadroya dahil etmeliyiz" dedi
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:49
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