 Rizespor mutlu sona yakın – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Rizespor mutlu sona yakın

    Rizespor mutlu sona yakın

    'de şans bulamayan için uzun süredir temaslarını sürdüren mutlu sona yakın...

    Karadeniz ekibi, sarı-lacivertlilerle yaptığı görüşmelerde tüm şartları zorlarken, 26 yaşındaki oyuncunun ikinci yarıda kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren teknik direktör da isim vermeden, "En az 3 oyuncu alacağız. Biriyle anlaşma sağladık gibi. Hepsi de kilit isimler olacak" dedi.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:47
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