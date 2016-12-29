Rizespor mutlu sona yakın
Fenerbahçe'de şans bulamayan Miroslav Stoch için uzun süredir temaslarını sürdüren Çaykur Rizespor mutlu sona yakın...
Karadeniz ekibi, sarı-lacivertlilerle yaptığı görüşmelerde tüm şartları zorlarken, 26 yaşındaki oyuncunun ikinci yarıda kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren teknik direktör Hikmet Karaman da isim vermeden, "En az 3 oyuncu alacağız. Biriyle anlaşma sağladık gibi. Hepsi de kilit isimler olacak" dedi.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:47
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Rizespor mutlu sona yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.