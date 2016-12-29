Love’dan söz
Alanyaspor'un golcü yıldızı Vagner Love geride kalan 16 haftayı değerlendirdi. Brezilyalı, "İçeride şanssız kaybettiğimiz puanlar olmasa daha iyi bir yerde olabilirdik. Lige çok alıştım. Önümüzdeki günlerde daha iyi performans sergileyeceğim" dedi.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:48
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