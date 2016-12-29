Karabük isyanda
Karabükspor Başkanı Feridun Tankut hakem hatalarına isyan etti. Kırmızı-mavililerin patronu, 16 maçın 13'ünü 11 oyuncuyla tamamlayamadıklarını belirtip, "Bu kararların irdelenmesi lazım. Hiçbir karşılaşmada kötü oynamadık ama verilen kararları doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:48
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