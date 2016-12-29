 Karabük isyanda – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Karabük isyanda

    Karabük isyanda
    Başkanı Feridun Tankut hakem hatalarına isyan etti. Kırmızı-mavililerin patronu, 16 maçın 13'ünü 11 oyuncuyla tamamlayamadıklarını belirtip, "Bu kararların irdelenmesi lazım. Hiçbir karşılaşmada kötü oynamadık ama verilen kararları doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:48
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