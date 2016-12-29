Adana’da gündem Semih
Sezonun ilk yarısını son sırada tamamlayan Adanaspor'da transfer harekatı başladı. Kısıtlı bütçeyle nokta transferler yapmayı hedefleyen Toros Kaplanları, Eskişehirspor'la yol ayrımında olan Semih Şentürk için nabız yokluyor. Kırmızı-siyahlılarla TFF 1. Lig'de çıktığı 12 maçta 8 kez rakip fileleri havalandıran 33 yaşındaki golcü futbolcunun da Adanaspor'un teklifine sıcak baktığı iddia ediliyor. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:02
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