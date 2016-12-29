 Adana’da gündem Semih – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Adana’da gündem Semih

    Adana’da gündem Semih
    Sezonun ilk yarısını son sırada tamamlayan 'da transfer harekatı başladı. Kısıtlı bütçeyle nokta transferler yapmayı hedefleyen Toros Kaplanları, 'la yol ayrımında olan için nabız yokluyor. Kırmızı-siyahlılarla TFF 1. Lig'de çıktığı 12 maçta 8 kez rakip fileleri havalandıran 33 yaşındaki golcü futbolcunun da Adanaspor'un teklifine sıcak baktığı iddia ediliyor. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:02
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