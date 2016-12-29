8 hoca değişti
Geride kalan 16 hafta sonunda Süper Lig'de tam 7 takım hoca değişikliği yaptı. Adanaspor iki kez teknik direktör değiştirirken, Akhisar Belediyespor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Kayserispor ve Gaziantepspor bu kervana takıldı.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:47
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