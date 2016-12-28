Yıldız savaşları
Süper Lig’deki 18 takımdan 95 futbolcunun kontratı sezon sonu bitiyor. Bu yaz her zamankinden sıcak geçecek. Volkan Demirel’den, Hamit Altıntop’a, Emre Belözoğlu’ndan Quaresma’ya, M.Ekici’den Hugo Rodallega’ya kadar birçok yıldızın sözleşmesi sona eriyor.
Spor Toto Süper Lig'de yer alan 18 takımda, toplam 95 futbolcunun sezon sonu sözleşmesi sona erecek. Volkan Demirel, Emenike, Hasan Ali Kaldırım, Sabri Sarıoğlu, Hamit Altıntop, Chedjou, Emre Belözoğlu, Mehmet Ekici, Querasma, Tosic, Rangelov, Mossoro, Sivok, Rodallega gibi önemli futbolcular takımlarıyla yeni sözleşmeye imza atmazlarsa serbest kalacak. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un üçer futbolcusunun sözleşmesi 6 ay sonra bitecek. Sezon sonu dokuzar futbolcusunun sözleşmesi sona erecek Başakşehir, Kasımpaşa, Karabükspor ve Gaziantepspor iç transfere en fazla mesai harcayan takımlar olacak. İç transferde en rahat takım olan Adanaspor'un sezon sonunda tek futbolcusunun sözleşmesi bitecek.
FIFA'NIN iZNi VAR
Sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular, FIFA kuralları gereği başka takımlarla transfer görüşmesi yapabilecek. FIFA kuralı gereği mevcut kulübü ile sözleşmesi 6 ay sonra bitecek her futbolcu, bir başka takımla transfer görüşmesinde bulunabiliyor.
FIFA'NIN iZNi VAR
Sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular, FIFA kuralları gereği başka takımlarla transfer görüşmesi yapabilecek. FIFA kuralı gereği mevcut kulübü ile sözleşmesi 6 ay sonra bitecek her futbolcu, bir başka takımla transfer görüşmesinde bulunabiliyor.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:51
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 16
Yorum
gsli sen keyfimizin kahyasimisin bos bos konusuyorsun
- ''2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım''
Toplam 18
Yorum
Olp Hasan hasannnnnn kaybol bakim sen suradan 18 yilmi desem 6.0 mi desem senin canli yayinda aglayarak mum yaktik yine bize koydular demenimo desem bilemedim hadi allaha emanetsin o zamanki arkadaslarin nerde nesele hakan arif
- Es Es iddialı
Toplam 2
Yorum
murat transfer yasağı var ne takviyesi
Yıldız savaşları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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