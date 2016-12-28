'Video hakem' tartışması sürüyor
'Video hakem' uygulaması süper lig'i ikiye böldü. Teknik adamların büyük kısmı, “Hakemlerin işi çok zor. Bu uygulama kesinlikle katkı sağlayacak. Futbolun içinde olması gereken bir durum” diyor. 4 hocanın görüşü ise çok net: "Oyunun durmasına karşıyız. Birbirimize güvenmek zorundayız. Futbol iklimini kirletmemeliyiz. Sıcak bakmıyoruz"
Süper Lig'de son dönemde artan hakem hataları 'video hakem' uygulamasını gündeme getirdi. Ön çalışmaları yapılan bu uygulamanın tartışmalı gol, ofsayt, kırmızı kart ve penaltılar için kullanılacağı belirtilirken, Süper Lig'deki teknik adamlar konuyla ilgili net açıklamalar yaptı. Hocaların büyük kısmı uygulamanın fayda sağlayacağını belirtirken, öne çıkan yorumlar şöyle: Dick Advocaat: "Futbolda yardımı, katkısı olabilecek her şey iyi olur. Çünkü hakem olmak zor bir iş."
Jan Olde Riekerink: Hakemlerin işi çok zor. Video hakem uygulaması başlatılırsa faydası olacaktır." Abdullah Avcı: "Oyunun bugünkü gerçeklerine bakıldığında sanki futbolun içinde olması gereken bir durum. Igor Tudor: Bu tarz hakemler için çok iyi olacak."
ÇOĞUNLUK İSTİYOR
Şenol Güneş, Kemal Özdeş, Rıza Çalımbay, Hikmet Karaman, Hüseyin Kalpar, Ümit Özat ve Hamza Hamzaoğlu da uygulamaya sıcak baktıklarını söyleyen isimler arasında yer alıyor.
'Video hakem' uygulamasına Trabzonspor, Gaziantepspor, Osmanlıspor ve Kayserispor cephelerinden ise olumsuz görüşler geldi. Ersun Yanal, uygulamanın futbolun doğasına aykırı olduğunu kaydedip, "Oyunun durmasına karşıyım. Birbirimize güvenmeliyiz. Birbirimizi baskı atına alıp futbol iklimini kirletmemeliyiz. 'Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?' gibi bir takım küçük uygulamalar yapılabilir ama video uygulamasını futbolun doğasına aykırı buluyorum" dedi. Mustafa Reşit Akçay, İbrahim Üzülmez ve Ertuğrul Seçme de, Ersun Yanal gibi uygulamanın futbolun ruhuna aykırı olduğunu savundu.
İLK İTALYA'DA KULLANILDI
FIFA Başkanı Infantino'nun ısrarcı olduğu 'video hakem' uygulaması ilk olarak İtalya ile Fransa arasında oynanan özel maçta kullanılmıştı. Nicola Stadı'nda 1 Eylül'deki karşılaşmada video hakemden yardım alınmıştı. İtalyanlar bir pozisyonda Fransız Kurzawa'nın topa elle müdahale ettiğini iddia edip itirazda bulunmuştu. Pozisyonun tekrarı için saha kenarındaki araçtan video görüntüleri izlenmiş ve topa elle müdahalenin olmadığı belirtilmişti.
Jan Olde Riekerink: Hakemlerin işi çok zor. Video hakem uygulaması başlatılırsa faydası olacaktır." Abdullah Avcı: "Oyunun bugünkü gerçeklerine bakıldığında sanki futbolun içinde olması gereken bir durum. Igor Tudor: Bu tarz hakemler için çok iyi olacak."
ÇOĞUNLUK İSTİYOR
Şenol Güneş, Kemal Özdeş, Rıza Çalımbay, Hikmet Karaman, Hüseyin Kalpar, Ümit Özat ve Hamza Hamzaoğlu da uygulamaya sıcak baktıklarını söyleyen isimler arasında yer alıyor.
'Video hakem' uygulamasına Trabzonspor, Gaziantepspor, Osmanlıspor ve Kayserispor cephelerinden ise olumsuz görüşler geldi. Ersun Yanal, uygulamanın futbolun doğasına aykırı olduğunu kaydedip, "Oyunun durmasına karşıyım. Birbirimize güvenmeliyiz. Birbirimizi baskı atına alıp futbol iklimini kirletmemeliyiz. 'Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?' gibi bir takım küçük uygulamalar yapılabilir ama video uygulamasını futbolun doğasına aykırı buluyorum" dedi. Mustafa Reşit Akçay, İbrahim Üzülmez ve Ertuğrul Seçme de, Ersun Yanal gibi uygulamanın futbolun ruhuna aykırı olduğunu savundu.
İLK İTALYA'DA KULLANILDI
FIFA Başkanı Infantino'nun ısrarcı olduğu 'video hakem' uygulaması ilk olarak İtalya ile Fransa arasında oynanan özel maçta kullanılmıştı. Nicola Stadı'nda 1 Eylül'deki karşılaşmada video hakemden yardım alınmıştı. İtalyanlar bir pozisyonda Fransız Kurzawa'nın topa elle müdahale ettiğini iddia edip itirazda bulunmuştu. Pozisyonun tekrarı için saha kenarındaki araçtan video görüntüleri izlenmiş ve topa elle müdahalenin olmadığı belirtilmişti.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:07
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
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