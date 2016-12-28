Alacaklarını tahsis edemediği gerekçesiyle Kayserispor'la sözleşmesini fesheden ve boşa çıkan Nakoulma, Süper Lig kulüplerini harekete geçirdi. Karabük, Bursa ve Ç.Rize'nin bonservisi elinde olan 29 yaşındaki forvet için görüşmelere başladığı öğrenildi. Ülkesi Burkina Faso'ya giden yıldız oyuncunun da kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği belirtildi.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sıradan biriydim Fener'de özel oldum
Toplam 12
Yorum
SÜPER_FENER KISKANMAYIN LENSİ ADAM FUBOLCUNUN KRALI 20 TANE BRUMAYI VE QARESMAYI CEBİNDEN ÇIKARTIR
- Evgen iddiası
Toplam 5
Yorum
ali riza ayyıldız süper bir adam...............................
- Kayserispor'a deplasmanda çelme
Toplam 3
Yorum
ali kemal bu nasıl iş
Süper Lig’de Nakoulma savaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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