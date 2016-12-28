Paşa’da mutlu son
Bu sezon inişli-çıkışlı bir grafik çizen Kasımpaşa, tecrübeli kalecisi Ramazan Köse ile sözleşme yeniledi. Lacivert- beyazlılar gelecek sene mukavelesi sona erecek olan 28 yaşındaki file bekçisine 2020 yılına kadar imza attırdı.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 16
Yorum
gsli sen keyfimizin kahyasimisin bos bos konusuyorsun
- ''2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım''
Toplam 18
Yorum
Olp Hasan hasannnnnn kaybol bakim sen suradan 18 yilmi desem 6.0 mi desem senin canli yayinda aglayarak mum yaktik yine bize koydular demenimo desem bilemedim hadi allaha emanetsin o zamanki arkadaslarin nerde nesele hakan arif
- Es Es iddialı
Toplam 2
Yorum
murat transfer yasağı var ne takviyesi
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