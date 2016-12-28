 Paşa’da mutlu son – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Paşa’da mutlu son

    Paşa’da mutlu son
    Bu sezon inişli-çıkışlı bir grafik çizen , tecrübeli kalecisi ile sözleşme yeniledi. Lacivert- beyazlılar gelecek sene mukavelesi sona erecek olan 28 yaşındaki file bekçisine 2020 yılına kadar imza attırdı.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:09
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