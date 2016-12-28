 Bursa’da ayrılık yok – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Bursa’da ayrılık yok

    Bursa’da ayrılık yok
    Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun Gençlerbirliği yenilgisi sonrası yönetime yaptığı sözlü istifa kabul edilmedi. Yeşil-beyazlıların başkanı Ali Ay, önceki akşam Hamzaoğlu ile devam edeceklerinin altını çizerken, yönetim kurulu dünkü toplantısının ardından tecrübeli hocayla sezon sonuna kadar çalışacaklarını açıkladı.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:11
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