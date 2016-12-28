Adana’nın umudu var
Adanaspor Başkanı Bayram Akgül, Süper Lig'de geride kalan 16 haftayı değerlendirdi. Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Akgül, "Ben futbolcularıma hala güveniyorum. Şu an bahanelere sığınmıyoruz. Biz eksiğimizi biliyor ve görüyoruz. Devre arasının bize iyi geleceği düşüncesindeyim. Yeni hocamız Levent Şahin'in de bize katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sıradan biriydim Fener'de özel oldum
Toplam 12
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SÜPER_FENER KISKANMAYIN LENSİ ADAM FUBOLCUNUN KRALI 20 TANE BRUMAYI VE QARESMAYI CEBİNDEN ÇIKARTIR
- Evgen iddiası
Toplam 5
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ali riza ayyıldız süper bir adam...............................
- Kayserispor'a deplasmanda çelme
Toplam 3
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ali kemal bu nasıl iş
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