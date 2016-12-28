 Adana’nın umudu var – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Adana’nın umudu var

    Adana’nın umudu var
    Başkanı Bayram Akgül, 'de geride kalan 16 haftayı değerlendirdi. Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Akgül, "Ben futbolcularıma hala güveniyorum. Şu an bahanelere sığınmıyoruz. Biz eksiğimizi biliyor ve görüyoruz. Devre arasının bize iyi geleceği düşüncesindeyim. Yeni hocamız Levent Şahin'in de bize katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:12
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