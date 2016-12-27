Şehitler unutulmadı

Fenerbahçederbisinde'nda duygu dolu anlar yaşandı.taraftarı, maç öncesi ellerindekiTürk bayraklarıyla "" diye bağırarakteröre tepki gösterdi. Taraftarlar,maraton tribününde, kırmızıbeyazüzerindeamblemininbulunduğu, "" yazanbüyük pankart açtı.Statta İstiklal Marşbüyük bir coşkuyla okundu.Futbolcularla birlikte sahayaçıkan minik öğrencilermarşı bitene kadar asker selamıverdi. Karşılaşmanın hakemleride çocuklarla birlikte sahaya çıkarken,'nda maç öncesitam bir duygu sağanağı yaşandı.Maç öncesi'ndaşehit düşen askerler için yapılan saygıduruşunda büyük bir hücün yaşandı.Trabzonspor KaptanıKaptanı, maç öncesi polis ve askerlere çiçek vererek fotoğraf çektirdi. Bu esnada taraftarlar her iki oyuncuyu alkışladı. Maç öncesinde'nda şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu. Seromonide çocuklar da güvenlik görevlilerininin kıyafetleriyle futbolcuların yanında yer aldılar. Oyuncular minik çocuklara sevgi gösterisinde bulunurken, stattaTürk bayrakları dalgalandı.Maç öncesinde seremonide çocuklar da güvenlik görevlilerinin kıyafetleriyle, futbolcuların yanında yer aldı.Trabzonspor taraftarımaç öncesindeözellikle son dönemdeyaşananterör olaylarınatepki gösterdi.Taraftarlar sıksık güvenlik güçlerinesevgi gösterisiyaptı, terörelanet yağdı.Trabzon taraftarı maç öncesinde oyuncuları tek tek tribünlere çağırdı. Taraftarlar daha sonra tüm takımı çağırıp galibiyet istedi. Oyuncular alkışla karşılık verdi.Fırtına'nın kupadaki Kızılcabölük maçınıseyirci izlemişti. Fenerbahçe maçında ise tribünlerdegüvenlik görevlisinin yer aldığı bildirildi.