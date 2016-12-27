Nakoulma Kayseri’den ayrıldı
Burkina Fasolu futbolcu Prejuce Nakoulma, alacakları ödenmediği gerekçesiyle Kayserispor'la olan sözleşmesini tek taraflı feshederek sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldı. Kayserispor Kulübü Başkanı Ahmet Yıldız, "İkinci yarıda bu oyuncuyu yeniden takıma katabiliriz. Temaslarımız sürüyor" dedi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:23
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 16
Yorum
gsli sen keyfimizin kahyasimisin bos bos konusuyorsun
- ''2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım''
Toplam 18
Yorum
Olp Hasan hasannnnnn kaybol bakim sen suradan 18 yilmi desem 6.0 mi desem senin canli yayinda aglayarak mum yaktik yine bize koydular demenimo desem bilemedim hadi allaha emanetsin o zamanki arkadaslarin nerde nesele hakan arif
- Es Es iddialı
Toplam 2
Yorum
murat transfer yasağı var ne takviyesi
Nakoulma Kayseri’den ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.