 Kupa biletleri satışta – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Kupa biletleri satışta

    Kupa biletleri satışta
    Süper Lig'in ilk devresini 20 puan ile tamamlayan , galibiyeti ile ligi mutlu bitirdi. Öte yandan yarın Ümraniyespor ile yapılacak G Grubu maçının biletleri 10, 11, 15 ve 20 TL'den satışa sunuldu.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:25
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