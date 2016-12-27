Gençler gürledi!
Kırmızı-siyahlılar 4’te Serdar’la öne geçti. Bursa 17’de Kubilay’la eşitledi. 25 yaşındaki orta saha 77’de yine sahne aldı; 83’te de Uğur’a asist yaptı.
Gençlerbirliği Süper Lig'in ilk 5 adayı Bursaspor'u Serdar Gürler'in müthiş futboluyla 3-1 devirdi. Başkent'te öne geçen taraf 4'te ev sahibi oldu. Kaleci Harun'dan dönen topu tamamlayan Serdar gol perdesini açtı. Bursaspor beraberlik golü için fazla beklemedi. Aziz'in 17'deki ortasında aut çizgisi önünde Batalla dokundu, top yan direkten döndü. Topu takip eden Kubilay, ağları bulmakta zorlanmadı. İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede gol sağanağı karşılaşmanın son 15 dakikasına sığdı. Maçın yıldızı Serdar Gürler, 77'de orta sahada Milinkovic'le paslaştı. 25 yaşındaki orta saha yaklaşık 30 metre topu sürerek caza sahasına girdi ve meşin yuvarlağı kaleci Harun'un sağından filelere gönderip takımını tekrar öne geçirirken, ligde 16 maçta 7. golünü attı.
BU SEZON İLK KEZ 3 GOL
Timsah, Serdar'a çare bulamadı, gecenin adamı da durmak bilmedi. Bu sefer 83'te Harun'la karşı karşıya kalan Uğur'u golle buluşturup ligde 2. asistine imza attı. Ümit Özat'ın öğrencileri evinde 4 maçlık yenilmezlik serisi yaptı, bu sezon ilk kez 3 gol attı. Bursa ise deplasmanda üst üste 3. kez kaybetti..
BİLAL KISA'YA TEPKİ
G.Birliği'nin 2. golü sonrası özellikle Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve Bilal Kısa'ya tepki gösteren taraftarlar, 'Hamza Bilal'i kaptan yapsana', 'Bilal'in parasını Hamza versin' tezahüratları yaptı. Bilal de karşılaşma sonunda formasını çıkararak taraftarlara alkışla karşılık verdi.
İSTİFA SİNYALİ VERDİ
Maç sonunda taraftarların Hamza Hamzaoğlu ve Bilal Kısa'ya tepkileri sonrası başarılı çalıştırıcı istifa sinyali verdi. Hamzaoğlu, "Kendi adıma kenim kararım belli ancak yöola çıktığım isimlerin kararı benim için daha önemli" dedi. Yönetim ve Hamzaoğlu bugün bir toplantı yapacak.
GENÇLER'E YENİ SOL KANAT
G.Birliği, İsveç'in Kalmar takımından 26 yaşındaki futbolcu Jonathan Ring'i transfer etti. Başkent ekibi, Ring ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola İsveç'in IFK Varnamo takımında başlayan ve sol kanatta görev yapan Ring, son olarak Kalmar forması giyiyordu.
BU SEZON İLK KEZ 3 GOL
Timsah, Serdar'a çare bulamadı, gecenin adamı da durmak bilmedi. Bu sefer 83'te Harun'la karşı karşıya kalan Uğur'u golle buluşturup ligde 2. asistine imza attı. Ümit Özat'ın öğrencileri evinde 4 maçlık yenilmezlik serisi yaptı, bu sezon ilk kez 3 gol attı. Bursa ise deplasmanda üst üste 3. kez kaybetti..
BİLAL KISA'YA TEPKİ
G.Birliği'nin 2. golü sonrası özellikle Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve Bilal Kısa'ya tepki gösteren taraftarlar, 'Hamza Bilal'i kaptan yapsana', 'Bilal'in parasını Hamza versin' tezahüratları yaptı. Bilal de karşılaşma sonunda formasını çıkararak taraftarlara alkışla karşılık verdi.
İSTİFA SİNYALİ VERDİ
Maç sonunda taraftarların Hamza Hamzaoğlu ve Bilal Kısa'ya tepkileri sonrası başarılı çalıştırıcı istifa sinyali verdi. Hamzaoğlu, "Kendi adıma kenim kararım belli ancak yöola çıktığım isimlerin kararı benim için daha önemli" dedi. Yönetim ve Hamzaoğlu bugün bir toplantı yapacak.
GENÇLER'E YENİ SOL KANAT
G.Birliği, İsveç'in Kalmar takımından 26 yaşındaki futbolcu Jonathan Ring'i transfer etti. Başkent ekibi, Ring ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola İsveç'in IFK Varnamo takımında başlayan ve sol kanatta görev yapan Ring, son olarak Kalmar forması giyiyordu.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 16
Yorum
gsli sen keyfimizin kahyasimisin bos bos konusuyorsun
- ''2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım''
Toplam 18
Yorum
Olp Hasan hasannnnnn kaybol bakim sen suradan 18 yilmi desem 6.0 mi desem senin canli yayinda aglayarak mum yaktik yine bize koydular demenimo desem bilemedim hadi allaha emanetsin o zamanki arkadaslarin nerde nesele hakan arif
- Es Es iddialı
Toplam 2
Yorum
murat transfer yasağı var ne takviyesi
Gençler gürledi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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