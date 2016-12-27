Fenerbahçe’ye tepki
Bordo-mavili taraftarlar, Fenerbahçe'nin takım otobüsünün Avni Aker Stadı'na geldiği anda tezahüratlarla sarı-lacivertli takıma tepki gösterdi. Bu esnada gerginlik çıktı.
GENİŞ GÜVENLİK
F.Bahçe mücadelesi için kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Maç için çevre illerden de güvenlik ekipleri görev yaparken Fenerbahçe üst düzey korundu.
SIKI KORUMA
Fenerbahçe kafilesinin konakladığı otelden stada gelişi sırasında önlemler üst seviyede tutuldu.
GENİŞ GÜVENLİK
F.Bahçe mücadelesi için kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Maç için çevre illerden de güvenlik ekipleri görev yaparken Fenerbahçe üst düzey korundu.
SIKI KORUMA
Fenerbahçe kafilesinin konakladığı otelden stada gelişi sırasında önlemler üst seviyede tutuldu.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:12
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
Fenerbahçe’ye tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.