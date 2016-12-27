 Fenerbahçe’ye tepki – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Fenerbahçe’ye tepki

    Fenerbahçe’ye tepki
    Bordo-mavili taraftarlar, Fenerbahçe'nin takım otobüsünün Avni Aker Stadı'na geldiği anda tezahüratlarla sarı-lacivertli takıma tepki gösterdi. Bu esnada gerginlik çıktı.

    GENİŞ GÜVENLİK
    F.Bahçe mücadelesi için kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Maç için çevre illerden de güvenlik ekipleri görev yaparken Fenerbahçe üst düzey korundu.

    SIKI KORUMA
    Fenerbahçe kafilesinin konakladığı otelden stada gelişi sırasında önlemler üst seviyede tutuldu.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:12
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