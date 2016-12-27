En kötü Çaykur Rizespor
Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun ilk bölümünü 13 puanla tamamlayan Çaykur Rizespor, 17. kez mücadele ettiği ligde 16 haftalık periyotta en az puan topladığı performansı sergiledi. Teknik direktör Hikmet Karaman, "2. yarı daha iyi olacağız" dedi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 16
Yorum
gsli sen keyfimizin kahyasimisin bos bos konusuyorsun
- ''2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım''
Toplam 18
Yorum
Olp Hasan hasannnnnn kaybol bakim sen suradan 18 yilmi desem 6.0 mi desem senin canli yayinda aglayarak mum yaktik yine bize koydular demenimo desem bilemedim hadi allaha emanetsin o zamanki arkadaslarin nerde nesele hakan arif
- Es Es iddialı
Toplam 2
Yorum
murat transfer yasağı var ne takviyesi
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