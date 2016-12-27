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Avni Aker Stadı’na veda maçına Trabzonspor fırtına gibi başladı. Ancak Yusuf Erdoğan’ın sorumsuzca elle oynayarak hem penaltıya neden olup hem kırmızı kart görmesi maçın seyrini bir anda değiştirdi. Kanarya'da şov yapan isim Lens oldu. Hollandalı yıldız bir gol attı, bir asist yaptı. Kanarya'nın 3-0 kazandığı derbinin diğer gollerini Fernandao (pen.) ve Sow kaydetti.
Trabzon'da dün gece Fenerbahçe derbisi ile birlikte bir devir kapandı. 1951 yılında hizmete giren ve Trabzonspor'un unutulmaz zaferlere imza attığı Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan son maçta gülen taraf Fenerbahçe oldu. Sarılacivertli ekip derbiyi 3-0 kazanarak ligin ilk yarısını moralli kapattı. Aslında maça çok iyi başlayan taraf Trabzonspor'du. Taraftarının müthiş desteğini arkasına alan bordo-mavililer art arda goller kaçırdı.
Ancak Yusuf Erdoğan 27'nci dakikada kaleye giden topu sorumsuzca eliyle çıkararak takımını yaktı. Hakem Ali Palabıyık bu pozisyonda penaltı noktasını gösterirken Yusuf Erdoğan'a da kırmızı kart çıkardı. Penaltıyı kullanan Fernandao F.Bahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Trabzon 10 kişi kalınca F.Bahçe üstünlüğü ele alırken sahada da Lens şov başladı. 40'ta Sow'a asist yapan Lens 67'de de ağları sarsarak F.Bahçe'nin 3-0 galibiyetinin mimarı oldu.
Ancak Yusuf Erdoğan 27'nci dakikada kaleye giden topu sorumsuzca eliyle çıkararak takımını yaktı. Hakem Ali Palabıyık bu pozisyonda penaltı noktasını gösterirken Yusuf Erdoğan'a da kırmızı kart çıkardı. Penaltıyı kullanan Fernandao F.Bahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Trabzon 10 kişi kalınca F.Bahçe üstünlüğü ele alırken sahada da Lens şov başladı. 40'ta Sow'a asist yapan Lens 67'de de ağları sarsarak F.Bahçe'nin 3-0 galibiyetinin mimarı oldu.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sıradan biriydim Fener'de özel oldum
Toplam 12
Yorum
SÜPER_FENER KISKANMAYIN LENSİ ADAM FUBOLCUNUN KRALI 20 TANE BRUMAYI VE QARESMAYI CEBİNDEN ÇIKARTIR
- Evgen iddiası
Toplam 5
Yorum
ali riza ayyıldız süper bir adam...............................
- Kayserispor'a deplasmanda çelme
Toplam 3
Yorum
ali kemal bu nasıl iş
eLENSe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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