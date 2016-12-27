Advocaat'tan transfer müjdesi

Trabzonspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyeti yorumlayan Hollandalı teknik adam, "Tüm maçı kontrol ettik. Çok güzel goller attık. Bu akşam kazanmayı hak ettik, tüm takım çok iyi oynadı." dedi.

Hollandalı teknik adam, transferle ilgili sorulan Ben Arfa sorusuna ise, "Eğer bir oyuncuyu getiriyorsam, bir sebebim vardı ve ona inanıyorumdur. Bugün de işini yaptı. Ben zaten tüm takımdan memnunum. Takımı geliştirmeye çalışıyoruz tabii, eğer mümkün olursa. Kimin gideceğine de bağlı. Bazı oyuncular takımdan ayrılacak, belki kiralık gidecekler. Neyin uygun, neyin uygun olmadığıyla alakalı bir durum. Bugün Manchester City'nin sağ bekiyle ilgili de haberler okudum, her gün okuyorum böyle şeyler. 2-3 oyuncu almaya çalışacağız, daha güçlü hale gelebilmek için..." sözlerini kullandı.

"EN FAZLA GOL ATAN TAKIMIZ"

Hollandalı çalıştırıcı, takımı hakkında yapılan bir eleştiriye tepki göstererek, "Nasıl oluyor da iyi iş yapmadığımızı söyleyebiliyorsunuz." dedi.

Fenerbahçe teknik direktörü Advocaat, "Biz ligin ilk yarısında en fazla gol atan takımız. En az gol yiyen takımlardan biriyiz. Sadece ilk 3 maçta iyi değildik ama o maçlarda da iyi oynayan taraf bizdik. Avrupa'da grubu iyi bitirdik. Nasıl oluyor da böyle bir ilk yarı için 'İyi değil' diyebiliyorsunuz." şeklinde görüş belirtti.

Advocaat, Trabzonspor mücadelesinin 11'e 11 devam eden bölümünde de iyi futbol oynayan tarafın kendi takımı olduğunu savunarak, bordo-mavili ekibin 10 kişi kalmasının sonuca etki etmediğini ancak işlerini kolaylaştırdığını ifade etti.

"TÜRKİYE LİGİ, GÜÇLÜ BİR LİG"

Spor Toto Süper Lig ile ilgili düşünceleri sorulan deneyimli çalıştırıcı, şöyle konuştu:

"Bu ülkede çalışıyorum diye söylemiyorum, Türkiye ligi güçlü, çekişmeli bir lig. Hollanda'da bazen kendi sahanızda maçın kolay olacağını doğrudan düşünebilirsiniz. Burada kolay karşılaşma söz konusu değil. Maç sonunda bazen 'kolay geçti' diyebiliyoruz ama maç önünde diyemiyoruz. Örneğin son sırada Adanaspor'a bakıyorsunuz, iyi oyuncular olduğunu görebiliyorsunuz. Bu durum lig için iyi görüntü ortaya çıkarıyor. Bu akşam dolu statta, harika atmosferde oynadık. Böyle taraftarların olması insanların görmek istedikleri açısından önemli. İnsanlar böyle taraftarlar görmek ister. Aynı zamanda 3 takım da Avrupa'da yoluna devam ediyor."

Hollandalı teknik adam, test aşamasındaki video hakem uygulamasına ilişkin de, "İyi olur. Yardımı, katkısı olabilecek her şey iyi olur, çünkü hakem olmak zor bir iş." ifadelerini kullandı.