Vedaya yakışsın
Bordo-mavili çalıştırıcı, “Avni Aker’deki son maçımızda tarihimize yaraşır bir oyun ortaya koyup, kazanmaya çalışacağız” derken, taraftarlara da sağduyu çağrısı yaptı
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son maçında bu akşam Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor yeni yıla galibiyetle girmek istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal, hafta boyunca yapılan antrenmanlarda 'hücum' varyasyonları üzerinde durdu. Öğrencilerinden agresif ve saldırgan futbol isteyen tecrübeli çalıştırıcı, sağduyu çağrısında bulunmayı da ihmal etmedi. "Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda gününde tarihimize yakışır bir futbol ortaya koymak istiyoruz" diyen Yanal, "Sahada kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanırız, kaybedebiliriz bu futbolda var. Önemli olan sağduyulu bir karşılaşma olması.
BERO'NUN YERİNE CASTİLLO
Bu maçın o havada oynanacağına inanıyorum. Futbolseverlere güzel bir 90 dakika izletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı FIRTINA 'da kart cezalısı olan Matus Bero dışında eksik bulunmuyor. Bu oyuncunun yerine Fabian Castillo forma giyecek. Cezası biten Zeki Yavru da sağ bekte Akakpo'dan formayı geri alacak. Ersun Yanal'ın sahaya kalede Onur, savunmada Zeki, Uğur, Durica, Mustafa Akbaş, ön liberoda Onazi ve Okay, önlerinde Yusuf Erdoğan, Mehmet Ekici, Castillo, ileri uçta ise Dame N'Doye 11'i ile çıkması bekleniyor.
Yunus Emre SEL
BERO'NUN YERİNE CASTİLLO
Bu maçın o havada oynanacağına inanıyorum. Futbolseverlere güzel bir 90 dakika izletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı FIRTINA 'da kart cezalısı olan Matus Bero dışında eksik bulunmuyor. Bu oyuncunun yerine Fabian Castillo forma giyecek. Cezası biten Zeki Yavru da sağ bekte Akakpo'dan formayı geri alacak. Ersun Yanal'ın sahaya kalede Onur, savunmada Zeki, Uğur, Durica, Mustafa Akbaş, ön liberoda Onazi ve Okay, önlerinde Yusuf Erdoğan, Mehmet Ekici, Castillo, ileri uçta ise Dame N'Doye 11'i ile çıkması bekleniyor.
Yunus Emre SEL
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 12:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kartal’da Eto’o heyecanı
Toplam 14
Yorum
abdu3414 aynen dogru soyluyorsun kardeşim dogru zaman da yanlış iş yaptılar
- Beşiktaş'ta stoper operasyonu
Toplam 10
Yorum
BJK Yaroslav Rakitsky'i alalım.Bu transfer mutlaka yapılmalı . Beşiktaş Rakitsky ve Eto'yu alıp transfer sezonunu kapatmalı.
- Vedaya yakışsın
Toplam 4
Yorum
GFb Kapanışı biz yaparız kardeşim sorn değil :) Tabi onada çözüm var bir maç daha oynarlar
Vedaya yakışsın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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