Son 5 yılın en iyisi

BU sezon 16'sı lig, 1'i Süper Kupa, 4'ü de Türkiye Kupası olmak 21 maça çıkan G.Saray bu maçlarda 12 galibiyet alarak, 2011-12 sezonundan bu yana bir ilke imza attı. Cimbom, bu sezondan önce en son Fatih Terim'li 2011-12 sezonunda 21 resmi maçta 15 galibiyet almıştı.