Sneijderha
Sneijder’in ‘canavar gibi’ oynadığı maçta G.Saray gol şov yaptı. Aytemiz Alanya’yı 5-1 yenen Cimbom’un beş golünde de Hollandalı süper starın payı vardı.
3 PUAN GERİDE
Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon 16. haftada 29 puan toplamış 34 gol atıp 20 gol yerken, bu sezon 30 gol atıp kalesinde 16 gol gördü. Cimbom, bu sezon büyük övgü alan lider Başakşehir'den 3, Beşiktaş'tan ise 2 puan geride 16 haftayı geçti. Ayrıca Kadıköy'de mağlup olduğu Fenerbahçe'ye 5 puan fark (maç fazlasıyla) attı.
RÜŞTÜNÜ İSPATLADI
Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan bol golle galibiyet; takıma ve taraftarlara hava getirirken sık sık "Hoca değil" suçlamalarına maruz kalan teknik direktör Jan Olde Riekerink'in de koltuğunu korumasını sağladı. Yönetimin, medya ve taraftarlardan gelen eleştiri ve tepkilere rağmen arkasında durduğu Hollandalı hoca ikinci yarıda da takımın başında olacak.
Savaş ÇORLU
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 11:13
- En fazla 2 oyuncu...
Toplam 3
Yorum
başkan uyuma selçuk sabri semih bu üçünün yerine klas adamlar alın yeter artık selçuk çıktı takım top oynadı be!!!
- Sigthorsson geri dönecek
Toplam 5
Yorum
sakın durun nereye adam 2.yarı bi oynasın izleyelim haketmezse almazsınız bonservisini ne bu acele okdar sabrettik adam iğleşcek gerimi göndericez sakın
- Vitor Pereira’ya Pep benzetmesi
Toplam 5
Yorum
Gsli Adamı görünce duyunca bir gülme geliyor çoğu kişiyede oluyor neden acaba araştırılmalı :D :D
Sneijderha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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