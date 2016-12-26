 Selçuk ve Sabri ıslıklandı – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Selçuk ve Sabri ıslıklandı

    Selçuk ve Sabri ıslıklandı

    G.Saray'da konuk ekibin golünün ardından TT Arena'da soğuk rüzgarlar esti.

    Kaptan Selçuk'un kaptırdığı topta soldan ceza sahasına inen Güney ekibi, Sajad'ın kafa vuruşuyla golü buldu. Bu gol taraftarları kızdırırken Selçuk ve Sabri tepkilerden nasibini aldı. İki futbolcunun ayağına gelen topta futbolcuları ıslıklayan grup, ilk yarının son dakikasında gelen golden sonra ise tepkilerini sonlandırdı.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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