 Konya’ya Akigo şoku – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Konya’ya Akigo şoku

    Konya’ya Akigo şoku

    Sezonun flaş takımı , Akhisar deplasmanından 1-0 yenik ayrıldı, haftayı puansız kapadı.

    Süper Lig'in 16. haftasında Akhisar Belediyespor'a konuk olan , sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Aykut Kocaman'ın öğrencileri 6 hafta sonra kaybederken, Ege ekibi de düşma potasıyla arasındaki puan farkını açtı. Uzun süre golsüz devam eden maçın 82. dakikasında sahneye çıkan Vaz Te, Akigo'ya 3 puanı getiren golü attı.

    KOCAMAN'DAN ZEMİN MESAJI
    Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçın ardından kaybettikleri için üzgündü. "İstediğimiz gibi olmadı" diyen Kocaman, "Net pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Akhisar Belediyespor bozuk zeminde kendi tarzlarına çok uygun bir şekilde oynadılar" açıklamasını yaptı.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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