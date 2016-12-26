Konya’ya Akigo şoku
Sezonun flaş takımı Atiker Konyaspor, Akhisar deplasmanından 1-0 yenik ayrıldı, haftayı puansız kapadı.
KOCAMAN'DAN ZEMİN MESAJI
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçın ardından kaybettikleri için üzgündü. "İstediğimiz gibi olmadı" diyen Kocaman, "Net pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Akhisar Belediyespor bozuk zeminde kendi tarzlarına çok uygun bir şekilde oynadılar" açıklamasını yaptı.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:08
- Emenike, Spartak Moskova'ya kiralandı
Toplam 2
Yorum
umut bedavaya gitmesine izin veriyoruz? rahatlıkla satılabilecek bir futbolcu! biz kiralıyoruz
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 64
Yorum
murat pozisyonun başında bruma ya dirsek atan oyuncudan hiç bahsetmeyeceksin, maç boyunca sneijderi tekmeleyen oyuncaları görmemezlikten gelmesine tek kelime etmeyeceksin. gs lehine yaptığı tek hataya göre hakemi eleştireceksin yok öyle ermancık.. lig tv den kovulduktan sonra ayarın kaçtı. kimseye adaletli iş yapıyorum deme ermancık..
- Yeni Atiba Benfica’dan
Toplam 3
Yorum
HCK / BJK OBİ MİKEL'İDE HİÇ UNUTMAYALIM...!!!
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