Kayseri dipten çıktı

Süper Lig’de son 5 maçını kaybeden, 7 haftadır galip gelemeyen Kayseri, konuk ettiği Kardemir Karabükspor’u yendi, galibiyet özlemine son verip son sıradan kurtuldu...

Süper Lig'de 16. haftada Kayserispor evinde Kardemir Karabükspor'u 2-0 yendi. Konuk takımda Dany Nounkeu 15. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve penaltıya sebebiyet verdi. Sarı-kırmızılı takımın gollerini ise 17. dakikada penaltıdan Deniz Türüç ve 87'de Welliton kaydetti.



KAYSERİ 12 PUANA ÇIKTI

Kayserispor 7 haftalık kazanamama serisinin ardından galibiyetle tanıştı. Anadolu temsilcisi son 7 maçında 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı. Son haftalarda düşüşte olan Igor Tudor'un Karabük'ü ise 4 haftadır galibiyet alamıyor. Kayserispor bu skorla 12 puana yükseldi. Kardemir Karabükspor 18 puanda kaldı. Maçtan sonra Kayserispor takımı sahada büyük sevinç yaşadı.



DENİZ TÜRÜÇ PARLIYOR

Kayserispor Süper Lig'de bu sezon oynadığı 15 maç sonunda rakiplerine 12 gol attı. Kayserispor'un gole en çok katkı veren oyuncusu Deniz Türüç oldu. 1993 doğumlu oyuncu 4 gol atarken arkadaşlarına 4 gol pası verdi.



ELiME DEĞiL GÖĞSÜME

Kayseri evinde Karabük'ü yenerken 15. dakikada tartışmalı bir penaltı pozisyonu yaşandı. Hakem Halil Umut Meler, Karabüklü Dany'nin topu elle kestiğini belirterek penaltı verdi. Dany ise uzun süre ellerini açarak, "Elime değil göğsüme çarptı" dedi. Dany bu pozisyonda ayrıca kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı.