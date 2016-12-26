Kayseri dipten çıktı
Süper Lig’de son 5 maçını kaybeden, 7 haftadır galip gelemeyen Kayseri, konuk ettiği Kardemir Karabükspor’u yendi, galibiyet özlemine son verip son sıradan kurtuldu...
KAYSERİ 12 PUANA ÇIKTI
Kayserispor 7 haftalık kazanamama serisinin ardından galibiyetle tanıştı. Anadolu temsilcisi son 7 maçında 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı. Son haftalarda düşüşte olan Igor Tudor'un Karabük'ü ise 4 haftadır galibiyet alamıyor. Kayserispor bu skorla 12 puana yükseldi. Kardemir Karabükspor 18 puanda kaldı. Maçtan sonra Kayserispor takımı sahada büyük sevinç yaşadı.
DENİZ TÜRÜÇ PARLIYOR
Kayserispor Süper Lig'de bu sezon oynadığı 15 maç sonunda rakiplerine 12 gol attı. Kayserispor'un gole en çok katkı veren oyuncusu Deniz Türüç oldu. 1993 doğumlu oyuncu 4 gol atarken arkadaşlarına 4 gol pası verdi.
ELiME DEĞiL GÖĞSÜME
Kayseri evinde Karabük'ü yenerken 15. dakikada tartışmalı bir penaltı pozisyonu yaşandı. Hakem Halil Umut Meler, Karabüklü Dany'nin topu elle kestiğini belirterek penaltı verdi. Dany ise uzun süre ellerini açarak, "Elime değil göğsüme çarptı" dedi. Dany bu pozisyonda ayrıca kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:26
- Emenike, Spartak Moskova'ya kiralandı
Toplam 2
Yorum
umut bedavaya gitmesine izin veriyoruz? rahatlıkla satılabilecek bir futbolcu! biz kiralıyoruz
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 64
Yorum
murat pozisyonun başında bruma ya dirsek atan oyuncudan hiç bahsetmeyeceksin, maç boyunca sneijderi tekmeleyen oyuncaları görmemezlikten gelmesine tek kelime etmeyeceksin. gs lehine yaptığı tek hataya göre hakemi eleştireceksin yok öyle ermancık.. lig tv den kovulduktan sonra ayarın kaçtı. kimseye adaletli iş yapıyorum deme ermancık..
- Yeni Atiba Benfica’dan
Toplam 3
Yorum
HCK / BJK OBİ MİKEL'İDE HİÇ UNUTMAYALIM...!!!
Kayseri dipten çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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