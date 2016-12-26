 Fenerbahçe'den yılın transferi – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Fenerbahçe'den yılın transferi

    Fenerbahçe'den yılın transferi

    Fenerbahçe PSG'nin 29 yaşındaki Fransız oyuncusu Hatem ile anlaşmaya vardı.

    Fenerbahçe uzun süredir kadrosuna katmak istediği 'da mutlu sona ulaştı. Dünyaca ünlü yıldız Hatem Ben Arfa'nın kulübü PSG, 6 aylık kiralama formülüne "evet" dedi. Lens gibi yere sağlam basan ve hücumda rakiplerini çaresiz bırakan Ben Arfa ile diğer kanadı da sağlama almak isteyen Advocaat, bu transferi çok istiyordu.

    Orta saha ve forvet bölgelerinde oynayabilen Hatem Ben Arfa büyük bir aksilik olmaması halinde devre arasında sarı lacivertli formayı giyecek.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:35
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