Eski takımının kodlarını biliyor
Fenerbahçe karşısında Trabzonspor'un en büyük kozu Ersun Yanal. Geçmişte sarı-lacivertli takım ile şampiyonluk yaşayan deneyimli hoca iki takımı da yakından tanıyor. Bordo-mavili ekibin başında sarı-lacivertlilere karşı çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde eden Yanal, Aker'de oynanan tek maçı 2-0 kazanmıştı.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Taison imzalıyor
Toplam 21
Yorum
muzaffer hayırlı uğurlu olsun
- Yıkım ekibi
Toplam 25
Yorum
yorumsuz bu maca yorum yapmiyacagim futboldan cok anlayan trabzonlular yapsin.
- Advocaat'tan transfer müjdesi
Toplam 6
Yorum
KrAlex Ben Arfa çok iyi bir transfer olur. Emenike zaten kiralandı seneyede muhtemelen alıcı çıkar 3 e 5 e bakmadan satarız. Salih falan satın gitsin bu takımın topcusu değil. Hakan Çinemre Uygar bu tip gençleri yetiştirin.
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