Derbide kırılma anı: Penaltı ve kırmızı kart

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşmanın 29. dakikasında kaleye giden topu eliyle kestiği için penaltıya sebebiyet veren Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Penaltıda golü kalesinde gören bordo-mavililer sonraki dakikalarda ikinci gole de engel olamadı ve ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.







RIDVAN DİLMEN: "REFLEKS GÖSTERDİ"

Maçın kader anını Fotomaç'ın usta yazarı Rıdvan Dilmen Ntv Spor'da yorumladı. Yusuf Erdoğan'ın kolunu saklayabileceği görüşüne katılmadığını belirten Dilmen, "Kolunu kaçırmak bir kenara dursun, kolunu açtı biraz da. Ani bir refleksle kontrolsüz şekilde elini açtı. Topun gol olmasına izin verebilirdi diyemeyiz. Arada mesafe olur, eliyle atlayıp engeller o zaman 'bıraksaydı' dersin ama bu pozisyonda yakın mesafede yerde seken topa hemen reaksiyon gösterdi. Belki ben de olsam farkında olmadan koyardım elimi. Kale direğine adam koymanın böyle dezavantajları var burada Yusuf'a denk geldi." dedi.



