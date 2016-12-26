Çakır’dan skandal penaltı
Rize-Osmanlı maçında hakem Cüneyt Çakır kaleci Karcemarskars’ın eline çarpan topta Rize lehine penaltı verdi. Rizespor’lu Jantscher atışı kaçırdı. Osmanlı 90+1’de Musa’nın penaltısıyla üç puanı aldı.
BAHATTİN DURAN, ÇAKIR'I UYARDI
Çaykur Rizespor-Osmanlıspor karşılaşmasının hakemi Cüneyt Çakır, 67. dakikada yardımcısı Bahattin Duran'ın uyarısı üzerine ev sahibi takım lehine 'ceza sahasında elle oynama' gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Sosyal medyayı sallayan pozisyonda, elle oynayanın Osmanlıspor kalecisi Karcemarskars olduğu görüldü. Hakem Cüneyt Çakır skandal bir kararla penaltı düdüğü çaldı...
RİZE DİŞ GEÇİREMİYOR
Çaykur Rizespor Süper Lig'de Osmanlıspor (eski adıyla Ankaraspor) ile sahasında oynadığı son 5 maçı kazanamadı. Rakibini sadece 2004-05 sezonunda sahasında 2-1 yenen Çaykur Rizespor sahasında rakibiyle oynadığı 6 maçta da gol yedi.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 17:36
- Mehmet ile sıkı pazarlık
Toplam 12
Yorum
mehmet Anlaşma yok, mevkisi itibariyle hücumu yönlendirecek bir oyuncu olması gerekirken olumlu bir ara pası-ver kaçı yok ama hep 11 de.Pes doğrusu
- Beşiktaş’ın sorunu gol
Toplam 6
Yorum
hattrick Aboubakar Beşiktaş'ta belki oynayabilir ama kesinlikle kendisini golcü olarak düşünmemeliyiz .
- Çakır’dan skandal penaltı
Toplam 16
Yorum
taraftar cüneyt çakır çok iyi hakemdir arkadaşlar özellikle TÜRKİYE.deki maçlarda,şekil A,da görüldüğü üzere.çakıra bu ödülleri bu kariyeri sağlayan eyy uefa bu hakemin TÜRKİYE.deki yönettiği maçlarıda izldinizmi hiç.isterseniz bide habersiz ama gelin bi izleyin.haa beyenirseniz,hep beraber alkışlayalım,bide plaket verelim.ne dersiniz.
Çakır’dan skandal penaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.