Bir devir kapanıyor

Trabzonspor, birçok şampiyonluğuna tanıklık eden, Barcelona, Liverpool gibi devlerin diz çöktüğü Avni Aker’e son kez çıkacak.

Hüseyin Avni Aker Stadı bugün oynanacak Trabzonspor-F.Bahçe maçıyla kapılarını kapatacak. Bordo- mavililer, 1951 yılında açılan statta Süper Lig'deki ilk maçını 1974-75 sezonunda Fenerbahçe ile oynamış ve 1-0 yenilmişti. Yine bir Fenerbahçe maçıyla stadına veda edecek olan Fırtına, kapanışı 3 puanla yapmak istiyor. Fırtına'nın 49 yıllık tarihinde birçok tarihi başarıya tanıklık eden Avni Aker'de Barcelona, İnter, Liverpool gibi devler diz çöktü. Trabzonspor ligin 2. yarısından itibaren maçlarını Akyazı'da yapılan Şenol Güneş Stadı'nda oynayacak.



SON MAÇ KAPALI GİŞE

Bordo-mavili taraftarlar, Fenerbahçe maçı için satışa sunulan 15 bin bileti tüketti. Kombinelerle birlikte bu akşam tribünlerin tamamen dolması bekleniyor. Yönetim Avni Aker'deki son maç için çeşitli sürprizler hazırladı. Tribüne gelecek olan taraftarlar, görsel şovlar ve ışık gösterilerine tanıklık edecek. Ayrıca Avni Aker'de oynanan tarihi maçlardan da kesitler sunulması bekleniyor.



STAT: Avni Aker

HAKEM: Ali PALABIYIK

SAAT: 20.00

TRABZONSPOR: Onur, Zeki, Uğur, Durica, M.Akbaş, Onazi, Okay, Yusuf E., Mehmet Ekici, Castillo, N'Doye

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Roman, İsmail, M.Topal, Josef, Alper, Volkan Şen, Lens, Sow