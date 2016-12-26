Advocaat'tan transfer müjdesi
Fenerbahçe teknik direktörü Advocaat, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı konuşmada ligin devre arasında 2-3 oyuncu transferi yapacaklarını açıkladı.
Trabzonspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyeti yorumlayan Hollandalı teknik adam, "Tüm maçı kontrol ettik. Çok güzel goller attık. Bu akşam kazanmayı hak ettik, tüm takım çok iyi oynadı." dedi.
Hollandalı teknik adam, transferle ilgili sorulan Ben Arfa sorusuna ise, "Eğer bir oyuncuyu getiriyorsam, bir sebebim vardı ve ona inanıyorumdur. Bugün de işini yaptı. Ben zaten tüm takımdan memnunum. Takımı geliştirmeye çalışıyoruz tabii, eğer mümkün olursa. Kimin gideceğine de bağlı. Bazı oyuncular takımdan ayrılacak, belki kiralık gidecekler. Neyin uygun, neyin uygun olmadığıyla alakalı bir durum. Bugün Manchester City'nin sağ bekiyle ilgili de haberler okudum, her gün okuyorum böyle şeyler. 2-3 oyuncu almaya çalışacağız, daha güçlü hale gelebilmek için..." sözlerini kullandı.
Advocaat, sezonun ilk yarısını şu ifadelerle değerlendirdi;
"Aslında maçtan önceki röportajda söyledim, ilk yarıda en baş kısım hariç iyi iş çıkardık. 12 maçta sadece 1 maçtan mağlubiyetle ayrıldık. İlk 3 maça bakıyoruz ve sadece 1 puan almışız, bunun arkasındn koşuyoruz hala. Onun acısını çekiyoruz. Türkiye'de zor takımlar var, zorlu bir ligde mücadele ediyoruz."
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:38
- Yıkım ekibi
Toplam 12
Yorum
Zeki Trabzonun yeni Statyomu bitmisti demi? peki Trabzon niye bu maci yeni Statyomda oynamadi? Tabiki Galata gibi yeni statdyomunda Fenerin yenmesiyle Tarihe gecmemesi icin demi?
- Nakoulma'da son dakika
Toplam 2
Yorum
dalgacı bedava gs kesin alır
- Mehmet ile sıkı pazarlık
Toplam 15
Yorum
Eray Bu adam nesine veriyonuz 1.7? Bırakın gitsin ne verdi ki takıma ne istiyor. Biraz daha pişerse yusuf yazıcı ve abdulkadir cok daha verimli olacaklar ts yee. İnek bile yediklerinden süt veriyor. Bundan ne aldık ki.
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