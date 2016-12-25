Osmanlıspor uzatmada güldü
Spor Toto Süper Lig 16. hafta mücadelesinde Osmanlıspor deplasmananda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
Yeni Rize Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çaldı, saat 13.30'da başlayan mücadele Lig TV'den naklen yayınlandı.
İlk yarısında iki ekibin de kontrollü oynadıkları maçın 67. dakikasında Osmanlıspor ceza sahasında yaşanan karambolde Cüneyt Çakır, topa elle müdahale edildiği gerekçesiyle penaltı noktasını göstedi, Ç. Rizespor'da topun başına Jakob Jantscher geçti ancak Jantscher'in vuruşunda Karcemarskas gole izin vermedi.
Mücadelenin geri kalan bölümlerinde iki ekip de karşılıklı ataklarla gol aradı, Cüneyt Çakır bu kez 90+1. dakikada Osmanlıspor lehine penaltı noktasını işaret etti.
Topun başına geçen Musa Çağıran atışını gole çevirdi ve Osmanlıspor 1-0 öne geçti.
Geri kalan kısa bölümde başka gol olmayınca Osmanlospor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
Bu sonucun ardından 26 puana ulaşan Osmanlıspor 6. sıraya yükselirken 15. sıradaki Çaykur Rizespor ise 13 puanda kaldı.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 16:08
- Taison imzalıyor
Toplam 21
Yorum
muzaffer hayırlı uğurlu olsun
- Yıkım ekibi
Toplam 25
Yorum
yorumsuz bu maca yorum yapmiyacagim futboldan cok anlayan trabzonlular yapsin.
- Advocaat'tan transfer müjdesi
Toplam 6
Yorum
KrAlex Ben Arfa çok iyi bir transfer olur. Emenike zaten kiralandı seneyede muhtemelen alıcı çıkar 3 e 5 e bakmadan satarız. Salih falan satın gitsin bu takımın topcusu değil. Hakan Çinemre Uygar bu tip gençleri yetiştirin.
Osmanlıspor uzatmada güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.