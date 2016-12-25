Osmanlıspor uzatmada güldü

Yeni Rize Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çaldı, saat 13.30'da başlayan mücadele Lig TV'den naklen yayınlandı.



İlk yarısında iki ekibin de kontrollü oynadıkları maçın 67. dakikasında Osmanlıspor ceza sahasında yaşanan karambolde Cüneyt Çakır, topa elle müdahale edildiği gerekçesiyle penaltı noktasını göstedi, Ç. Rizespor'da topun başına Jakob Jantscher geçti ancak Jantscher'in vuruşunda Karcemarskas gole izin vermedi.



Mücadelenin geri kalan bölümlerinde iki ekip de karşılıklı ataklarla gol aradı, Cüneyt Çakır bu kez 90+1. dakikada Osmanlıspor lehine penaltı noktasını işaret etti.

Topun başına geçen Musa Çağıran atışını gole çevirdi ve Osmanlıspor 1-0 öne geçti.

Geri kalan kısa bölümde başka gol olmayınca Osmanlospor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından 26 puana ulaşan Osmanlıspor 6. sıraya yükselirken 15. sıradaki Çaykur Rizespor ise 13 puanda kaldı.